بعد تصريحاته المسيئة عن الدراما العربية و وصفها بالرديئة والتافهه. قام الفنان التركي”جان يامان” بطل مسلسل الطائر المبكر، بتقديم اعتذاره للجمهور العربي، عن ما قاله بحق الدراما العربية عند مقارنتها بالمسلسلات التركية .

حيث قال يامان بأنه لم يقصد الإساءة للجمهور العربي شخصيًا المحب والمتابع للدراما التركية، بل قصد تلك العروض التي عُرضت عليه من قبل المنتجين العرب ولم تعجبه ابداً واصفًا إياها بأنها كانت “سخيفة”، ودون محتوى .

وتسأل النجم التركى مستنكرًا: ماذا يعني أن يقدموا لي عشرات آلاف الدولارات من أجل إعلان رديء أو مسلسل أو فيلم دون غاية أو رسالة؟ هل تقبلون أعزائي العرب بمنتجين مثلهم يمثلونكم؟”.

واختتم الحديث: “أعتذر من الذين ظنوا أنني أهينهم، دائمًا أقع بمشكلة سوء فهم الآخرين لما أقوله”.

وفي الشأن الدرامي؛ يذكر أن الفنان التركي جان يامان يستعد للعودة إلى الدراما التليفزيونية مرة أخري بعد مسلسل “الطائر المبكر” الذي شهد نجاحًا كبيرًا ،وبعد غياب طويل بسبب دخوله الجيش الإلزامي،وفيروس كورونا، وذلك من خلال مسلسل “السيد الخطأ” الذي تشاركه فيه البطولة الفنانة “أوزغي غوريل”، وينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، وهي الفئة التي يبرع فيها يامان، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في شهر مايو المقبل في حال انتهت أزمة كورونا ليتم عرضه في فصل الصيف.