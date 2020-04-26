تقدم المحامي المصري ” أيمن محفوظ ” ببلاغ للنائب العام المستشار ” حمادة الصاوي ” ضد الفنان ” محمد رمضان ” .

وذلك على خلفية مشهد مسلسله الجديد ” البرنس ” والذي قام فيه محمد رمضان بتمزيق جواز السفر المصري وهو ما اعتبره محفوظ تصرفا مشينا .

واتهم أيمن محفوظ رمضان بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري والتطاول على كل القيم المصرية والعمل على إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب .

وطالب باتخاذ قرار سريع بمعاقبة محمد رمضان بعقوبة قانونية وفقا لنصوص القانون المصري التي تعاقب في مثل هذه الحالة بالحبس والغرامة .. بالإضافة إلى مصادرة ومنع عرض مسلسل البرنس عبر شاشات التليفزيون .