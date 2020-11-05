ظهرت لأول مرة زوجة النجم محمد هنيدي “عبير” على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الـ 3، الذي شهد تكريم الفنان عن مجمل أعماله، وحصل على نجمة الجونة الإبداعية، وهو الظهور الرسمي للزوجة بعد أن ظلت بعيدة عن الأضواء منذ زواجهما أي قبل 21 عاماً .

حضور زوجة محمد هنيدي، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 3 عام 2019، لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي الزوجة التي ظلت بعيدة عن الأنظار، لم تظهر سوى في مناسبات محددة مع زوجها لتدعمه. وأشار العديد من المعلقين إلى فارق العمر بينهما، وإعتبر البعض أن ملامح هنيدي تظهره أصغر سنا منها.

يُذكر أن الفنان محمد هنيدي متزوج من السيدة “عبير السري مضيف الأسعد” عام 1999، وهي إبنة رجل أعمال مصري يحمل الجنسية السورية، وأنجب منها أبناءه الثلاثة: “فاطمة وفريدة وأحمد”، واشترط هنيدي على زوجته عبير التفرغ لحياتهما الأسرية من أجل تربية أبنائه، حتى أنها لم تظهر في أي حوار إعلامي مع هنيدي.

صورة زفاف الفنان محمد هنيدي عام 1999

في سياقٍ آخر، علّق الفنان محمد هنيدي، على إنتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تُجرى حاليًا بين دونالد ترامب وجو بايدن. ونشر هنيدي، صورة كوميكس بشكل كوميدي تظهر فيها الفنانة إنعام سالوسة، وذلك عبر حسابه على “تويتر”، وعلق: “كل الناس بقت خبراء في الانتخابات الأمريكية فجأة”.

وعلي الصعيد الفنى، انتهى النجم محمد هنيدي من “فيلم النمس والإنس” واحتفل بانتهاء التصوير باستوديو شريف عرفة بصور جمعته بالنجوم سليمان عيد وعمرو عبد الجليل وصابرين ومنة شلبى، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج استعدادًا لعرضه فى السينمات قريباً، وحتى الآن لم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائي لعرضه حتى الأن.

“فيلم النمس والإنس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.