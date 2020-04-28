بعد عرض أولي حلقات برنامج المقالب “رامز مجنون رسمى”علي شاشة قنوات الـ mbc الفضائية، وما واجهه منذ انطلاقه من موجات عنيفه من الإنتقادات لما يقدمه محتوي ملئ بالسادية والعنف والتنمر،مقدمًا اياه في إطار كوميدي ساخر،

وعليه فقد صدر بيان من “مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية”، ضد البرنامج، مؤكدة أنه يحمل كثيراً من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للأخرين.

وجاء في نص البيان: “لاحظنا باهتمام برنامج الممثل رامز جلال رامز مجنون رسمي، الذي يعرض يومياً على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، ووجدنا أن البرنامج يحمل كثيراً من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للأخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع آدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم”.

واستكمل: “مما يعد استهانة بالقيم الإنسانية، وخطورة شديدة من نشر تلك السلوكيات المرضية، وما تتضمنه من التلذذ بتعذيب الأخرين والحط من كرامتهم الإنسانية، وهذا ما نراه يمثل خطرا وشيكا وتهديدا على الصحة النفسية للمواطن المصري، ومشاهدي البرنامج، كباراً وصغاراً”.

وأضاف البيان إلى أن اسم البرنامج رامز مجنون رسمي يسيء للمرض النفسي والمريض النفسي، ويزيد من وصمة المرض النفسي والتي تحاول الدولة جاهدة في إزالة هذه الوصمة، حسب قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009م.

وتابع: “وجود تهديد محتمل على الصحة النفسية للطفل، حيث إن الطفل يميل إلى تعلم سلوكياته بالتقليد، وليس بالأوامر، خاصة الصغير الذي لا يملك القدرة على التمييز، حيث أن الطفل في المرحلة العمرية الابتدائية والإعدادية لا يمتلك القدرة على التجريد وبالتالي لا يمكنه فهم المغزى الخفي وراء المعنى، وإنما ينساق بسهولة خلف التصرفات الظاهرة للأشخاص، وهو يمثل خطورة شديدة على الطفل، لو قام بتقليد هذا السلوك العدواني، والتعذيب والعنف الموجود في البرنامج”.

وأكد أنه: “في حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج، قد يتعرضون إلى أعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن في حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا أمر شديد الخطورة كونه يعمل على تحقيق الربح، وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع”.