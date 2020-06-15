كشفت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن ان توقعاتها للفترة القادمة صادمة وغير قابلة للتصديق، حسب تعبيرها، لذلك فضلت الاحتفاظ بها لنفسها.

وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “شبت النار والغايب حضرها والله يستر من الجاي توقعاتي غير قابله للتصديق حالياً لذلك أحتفظ فيها لنفسي وسأسر فيها للمقربين الذين أثق بأنهم عالأقل لن #يدقروني إذا إنصدموا بتوقعاتي”.

شبت النار والغايب حضرها #ولعت #شبت #قبت والله يستر من الجاي توقعاتي غير قابله للتصديق حالياً لذلك أحتفظ فيها لنفسي وسأسر فيها للمقربين الذين أثق بأنهم عالأقل لن #يدقروني إذا إنصدموا بتوقعاتي #الله_يستر #المرحله_الثامنه — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 14, 2020

وتابعت فجر السعيد في تغريدة اخرى مهاجمة الاخوان قائلة: “#الإخوان يلعبون بالكويت الآن أوصخ لعبه شهدها تاريخهم وما يُنشر حالياً هي حسابات تدار بأوامر #الإخوان وليس لشقة لندن علاقه ولا أي مجامع أخرى … سيصدمون في ردة الفعل فالكويت ليست كما يتوهمون #حكامنا طيبين بس #حكام ابحثوا بتاريخ الإمبراطوريات لتعرفوا معنى ان تحافظ اسره عالحكم 400”.

#الإخوان يلعبون بالكويت الآن أوصخ لعبه شهدها تاريخهم وما يُنشر حالياً هي حسابات تدار بأوامر #الإخوان وليس لشقة لندن علاقه ولا أي مجامع أخرى … سيصدمون في ردة الفعل فالكويت ليست كما يتوهمون #حكامنا طيبين بس #حكام ابحثوا بتاريخ الإمبراطوريات لتعرفوا معنى ان تحافظ اسره عالحكم 400 — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 14, 2020

واضافت في تغريدة ثالثة: “يتخاصمون يتعاركون لفظياً وسياسياً ولكن إذا الموضوع مس #الحكم لن تجد الا سمعاً وطاعه وستذهل بالنتيجه..وفروا على نفسكم الجهد والا تدرون استمروا لتكشفوا وجهكم القبيح أكثر عل قومي يعلمون من أنتم #شرذمه لا دين ولا مذهب ولا أخلاق انجاس لا يتورعون في الضرب بالاعراض اذا تخاصموا فجروا”