تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنانة لم تتغير كثيراً بمرور الزمن .

أنها الفنانة المصرية الشابة ” راندا البحيري” التى أستطاعت أن تحصد عدد هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة التى شاركت بها متابعيها، وكشفت من خلالها أنها كانت تطمح أن تصبح مدرسة لغة إنجليزية، فأرفقتها بالتعليق، قائلة:”انا كان نفسي ساعتها اطلع مُدرسة لغه إنجليزية. إنت كان نفسك تشتغل إيه؟؟”.

يُذكر أن الفنانة راندا البحيري قد كشفت مؤخراً عن موقفها من الإحتجاجات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث شغب واضطرابات ومظاهرات ضد التفرقة العنصرية، عقب مقتل الأمريكى صاحب البشرة السمراء “جورج فلويد” علي يد شرطى، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”، كشفت من خلاله تضامنها مع تلك القضية. وعلقت قائلة :”جميعنا ننزف من نفس اللون # راندا_البحيري # دعم # الإنسانية”.