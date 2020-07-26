شاركت الفنانة المصرية الشابة “دنيا المصري” جمهورها ومتابعها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جريئة مع صديقتها من احدث جلسة تصوير خضعتا لها مؤخراً، مما أثار حولها بعض الجدل والانتقادات والتعليقات المسيئة التى دفعتها إلي حذف الصورة بعد نشرها بساعاتٍ قليلة.

وظهرت المصري في الصورة مُرتدية توبا أسود قصيرا كشف عن بطنها مع تنورة باللون الذهبي، فيما ظهرت صديقتها الفنانة الصاعدة “منة عطية” بفستان أسود ضيق بدون اكمام، أما ما أثار الجدل والضجة حول تلك الصورة، فهو الوضعية التي اتخذتها الفنانة وزميلتها، حيث ظهرتا ملتصقتين من ناحية الصدر بشكل كبير.

وتفاعل الجمهور مع وضعية الصورة، معتبرين أنها جريئة جدًا ولا يوجد أي مبرر لها، فيما علق آخرون أن هذه الصورة تحمل إيحاءات سلبية وأن الهدف منها إثارة الجدل ويجب حذفها وعدم تداولها، لكنها ردت بالقول:”بلوك لأي حد قليل الادب.. تمام”.

الفنانة “دنيا المصري” مع زميلتها في أحدث جلسة تصوير

وفي السياق الفنى، بدأت الفنانة دنيا المصري تصوير دورها فى “مسلسل الوجه الآخر”، الذى يلعب بطولته النجم ماجد المصرى، من إنتاج شركة سينرجي، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد دنيا شخصية امرأة لعوب تدعى “نهلة”، تتزوج من عدة رجال خلال أحداث المسسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.

يُشار إلى أن دنيا المصري، شاركت مؤخراً فى بطولة “مسلسل البيت الكبير 3″، وشارك فى العمل كل من سوسن بدر، لوسى، مجدى كامل، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد صبحى، إخراج محمد النقلى.