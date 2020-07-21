كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن دعوة زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” شعبه لتناول لحم السلاحف .

وذلك بسبب أزمة نقص المواد الغذائية التي تعاني منها البلاد منذ إغلاق الحدود مع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الكورية نشرت في بيان لها عن فوائد تناول لحم السلاحف وأن ذلك الأمر يعود إلى عصور قديمة كان يتم فيها تناولها واستخدامها في صنع الأطعمة نظرا إلى طعمها اللذيذ ووفرتها .

وذلك لإحتوائها على العديد من المواد المغذية بما فيها البروتين والأحماض الآمينية والفيتامينات الفعالة لمعالجة التهاب الكبد والضغط وأمراض أخرى .

كما أن دم السلاحف ودرعها وعظمها تستخدم على نطاق واسع كعناصر في صنع الأدوية .

وأضافت الحكومة أن دم السلاحف يكون فعال بصورة خاصة في علاج مرض السكري والأطفال الضعفاء وينصح بأكل السلاحف نيئة أو مطبوخة .