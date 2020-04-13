أعلنت وزارة العدل الإماراتية عن إطلاق خدمة ” الزواج عن بعد ” وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .
وتعتمد الخدمة على نظام العدالة الذكي الذي يوفر عقد الزواج عن بعد بتقنية الفيديو التي تجمع المأذون مع الزوجين والولي في إتصال واحد في نفس الوقت الذي يحدده جميع الأطراف .
وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية .
وتتأكّد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما .
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القرآن .
يا خسارة ما كنت اعرف ههههههههههههههههههههههه
فمشيت البنت من يومين بطريقة دبلوماسية ههههههههههههههههه وقلت لها مكتب مأذون الانكحة مغلق ههههههههههههههههه ولا نوكاح في زمن المعكرونا والسباكيتي هههههههههههههههههه وصارت تسب وتشتم وتهاجم نظرياتي وبحوثي ههههههههههههههههههه تصوروا الغيض وصل بها لشتم المسكوف ذات نفسه ههههههههههههههه والتقليل من طعنه اللذيذ ههههههههههههههههههه ارجع ايها الحب فقد عاد الزمان ههههههههههههههههههه وفرجت ، ومأذون الانكحة شغال إلكترونياً ههههههههههههههههههه لكن هناك سؤال يدور في ذهني وهو : هل شهر العسل النوكاحي سيكون ايضا من خلال المراسلة الإلكترونية ؟ اريد جوابا وحلا هههههههههههههههههههه
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