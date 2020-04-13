أعلنت وزارة العدل الإماراتية عن إطلاق خدمة ” الزواج عن بعد ” وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وتعتمد الخدمة على نظام العدالة الذكي الذي يوفر عقد الزواج عن بعد بتقنية الفيديو التي تجمع المأذون مع الزوجين والولي في إتصال واحد في نفس الوقت الذي يحدده جميع الأطراف .

وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية .

وتتأكّد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما .

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القرآن .