نشر الفنان ” أحمد خالد صالح ” صورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة خطيبته الفنانة ” هنادي مهنى ” بمناسبة احتفاله بعيد ميلادها .

وظهر كلا من أحمد خالد صالح وهنادي مهنى في الصور من أمام الأهرامات .

وكتب في تعليقه عليها مهنئا هنادي بعيد ميلادها قائلا : ” إلى من علمتني كيف أحب حقا .. إلى إبنتي الأولى التي تجعلني أضحك كثيرا ” .

وتابع : ” أتمنى لكي المزيد من اللطف والموهبة والجمال والكرم والفخر والمرح في سنوات عمرك الجديدة .. أسعد عيد ميلاد لك يا قمري .. أحبك ” .

يذكر أن الثنائي كانا قد احتفلا بخطبتهما في 27 من شهر ديسمبر من العام الماضي في حفل بسيط اقتصر على حضور الأقارب .