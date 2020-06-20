تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية “سيرين عبد النور” كانت قد نشرته في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيه برفقة شقيقتها “سابين” وشقيقيها الشابان اللذان لفتا الأنظار بوسامتهما، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وأرفقت عبد النور هذا الفيديو بالتعليق، حيث كتبت: “بتعرفوها ست معجوقة بتكون اختي وعم تلق عليي”، وأضافت: “4 اخوات مجانين”.

يُذكر أن الفنانة سيرين عبد النور قد أعربت في وقت سابق عن حزنها الشديد لما شهدته منطقة الهرمل في شمال لبنان من حرائق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي تسببت في ضرر كبير بإحتراق المزروعات التي يعيش منها أهالي المنطقة؛ وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، حيث قالت: “يا رب دخيلك.. ناقصنا بعد حرائق ما بكفي قلوبنا محترقة يا رب فك هالسحر عن لبنان باركنا وخلص شعبنا وارضنا الهرمل تحترق”.