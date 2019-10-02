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شاهد .. صورة فضائية لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية

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نشر رائد الفضاء الإماراتي ” هزاع المنصوري ” عبر حساباته الشخصية على موقعي ” إنستجرام ” و ” تويتر ” صورة التقطها لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية .

وكتب هزاع المنصوري في تعليقه على الصورة قائلا : ” صورة فضائية لمكة المكرمة حيث تهفو قلوب المؤمنين وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله .. مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي هزاع على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بشكل مكة المكرمة من الفضاء .

يذكر أن هزاع المنصوري هو أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية .. ويشارك ضمن مجموعة من رواد الفضاء برحلة إلى محطة الفضاء الدولية التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي وتمتد لمدة 8 أيام بهدف إجراء عددا من التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية .

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