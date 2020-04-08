أجرت الفنانة ” نادية الجندي ” لقاءا لبرنامج ” mbc trending ” المذاع على قناة ” mbc 4 ” تحدثت من خلاله عن عملها الجديد وهو مسلسل ” سكر زيادة ” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

فقالت نادية الجمهور عن عودتها إلى الشاشة مرة أخرى أن الجمهور كان السبب والدافع من وراء إتخاذها لهذه الخطوة وإنها كانت تبحث عن دور وشخصية جديدة تختلف عن كل الشخصيات التي قدمتها من قبل .

وتابعت : ” الرواية دي جذبتني حسيت فيها إني هقدم لون وشكل جديد وإنها كوميديا بشكل مختلف وده اللي خلاني أتحمس وأنزل أعمل العمل ده السنة دي إلى جانب إن جمهوري كان بيلومني لوم غير طبيعي إنتي فين مختفية وحشتينا ” .

وعن ما تردد خلال الفترة الأخيرة من وجود خلافات بين نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد التي تشاركها بطولة المسلسل خلال التصوير فهلقت قائلة : ” إحنا مفيش بينا مفيش مشاكل .. الناس متخيلة حاجة مش مظبوطة وإحنا في المسلسل كلنا عيلة واحدة ” .