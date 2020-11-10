كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

كنجم مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني وعلاقته بالكوميديان المصري سليمان عيد، الذي يُعد بمثابة خال له حيث قال الفنان حمدي الميرغني، وقال الفنان حمدي الميرغني خلال لقاءه وأسرة مسلسل ليالي الحلمية، في “برنامج بوضوح”، أن صلة القرابة الوحيدة له في الوسط الفني، هو الفنان سليمان عيد الذي يعد في مقام خاله. كما أكد إنه شرف له أن يكون حفيد للفنان الكبير الضيف أحمد، مضيفا ً:”لكن الحقيقة انني ليست لي أي صلة قرابة به”.

في سياقٍ آخر، احتفل الفنان سليمان عيد، بزواج إبنته سلمي مؤخراً في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن منهم: علي ربيع، أوس أوس، محمد لطفي، كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوي، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، حمدي الميرغني، هاني رمزي، رامي إمام، المخرج أحمد نور، محمد علي رزق، وطاهر أبو ليلة، كما حضر الفنانون: فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طارق علام، بينما حرصت المطربة الشعبية أمينة على غناء أكثر من أغنية خلال الحفل.

وعلي الصعيد الفنى، يذكر أن الفنان سليمان عيد شارك في دراما رمضان الماضي، بـ”مسلسل فلانتينو” مع عادل إمام، و”مسلسل ونحب تاني ليه” مع ‏ياسمين عبد العزيز، وأيضاً ” مسلسل عمر ودياب” مع مصطفى خاطر وعلي ربيع‎.‎

كما يشار إلى أن حمدي الميرغني يشارك في “فيلم ديدو” بجانب كلاً من كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.