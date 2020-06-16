تعرضت أمس الأتنين الموافق 15/6/2020 الفنانة المصرية الكوميدية ​”شيماء سيف​” وزوجها المنتج ​”محمد كارتر”​، لحادث سير خلال قيادتها لسيارتها الخاصة، مما أسفر عن تلف بعض الأجزاء في هيكل السيارة من جانب باب السائق، التى يبدو وكأنها تعرضت لتصادم من ناحيتها.

وكتبت سيف عبر الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، والذى أظهر حادث التصادم: “لا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار”. ولكنها قامت بحذفه بعد ساعات قليلة من النشر.

جانب من حادث السير الذي تعرضت له الفنانة “شيماء سيف” وزوجها

يُذكر أن الفنانة شيماء سيف تستعد حالياً لخوض أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ويحمل اسم مؤقت “بالقوة”، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأسابيع المقبلة واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه فى أحد المواسم المقبلة.