حلّت الفنانة المصرية “ناهد رشدي”، ضيفة على حلقة برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني، عبر شاشة cbc، وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وتصدر التريند علي السوشيال ميديا، على الرغم من مرور 25 عاماً، على عرضه الأول.

وكشفت رشدي عن مواقف حدثت بينها وبين الفنانة “عبلة كامل” خلال تصوير المسلسل، حيث قالت أن عبلة كانت تأتي إلى التصوير يومياً وقد طهت العديد من الأكلات الشهية، مستخدمةً الثوم كثيراً في تلك الأكلات، مما يغير رائحة مكان التصوير، الأمر الذي يُغضب المخرج المنفذ “رباب حسين”. وأضافت: “قولت لعبلة أنا هطلق بسببك.. أنا برّوح البيت كل يوم ريحتي توم”، وتابعت بطريقة كوميدية: “كانوا هيطردونا بسبب ريحة التوم”.

يُذكر أن مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” من بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق، وغيرهم، وإخراج أحمد توفيق، قصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم. وهو مسلسل اجتماعي مصري تم عرضه لأول مره في 21 يناير عام 1996، وكان له انتشاراً واسع في جميع الدول العربية .