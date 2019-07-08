الصفحة الرئيسية أخبار الفضاء كوكب زحل يصل أقرب نقطة له من الأرض اليوم

كوكب زحل يصل أقرب نقطة له من الأرض اليوم

بواسطة -
0 28

كشفت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية أن كوكب زحل الذي يطلق عليه ” سيد الخواتم ” سيكون اليوم الإثنين عند أقرب نقطة للأرض .

كما أنه سيتعامد مع الشمس في منتصف ليلة الثلاثاء 9 يوليو الأمر الذي يجعله قابل للرؤية بشكل أوضح .

ووفقا لموقع ” إنفيرس ” العلمي أن كوكب زحل سيكون على بعد حوالي 746 مليون ميل (1.2 مليار كيلومتر) أي ما يعادل ثمانية أضعاف المسافة بين الأرض والشمس .

 وتعتبر هذه المسافة تقريبا ضعف المسافة بين الأرض والمشتري عندما كان في أقرب نقطة له من الكوكب المائي .

ولفت موقع ” إنفيرس ”  إلى أن هذا الحدث هو أفضل وقت لعرض وتصوير زحل حيث سيسمح التلسكوب المتوسط ​​أو الكبير بمشاهدة حلقات زحل وعدد من أقمارها الطبيعية الزاهية .

يذكر أن كوكب زحل هو الكوكب السادس في مجموعتنا الشمسية وهو ثاني أكبر كوكب بعد كوكب المشتري .. ويعد سيد الخواتم أكبر 95 مرة من الأرض  .

 ويبلغ متوسط ​​قطره حوالي تسعة أضعاف متوسط ​​قطر الأرض .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.