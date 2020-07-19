تداولت عدة حسابات نشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور لـ “لي لي” إبنة الفنان “أحمد حلمي” والفنانة “مني زكي”، بعد أن كبرت وأصبحت شابة تلفت الانظار، وأكد النشطاء علي جمالها والشبه الكبير بينها وبين والديها ،وأعتبرها البعض مزيجاً بين والدها ووالدتها من جهة الملامح والشكل.

هذه ليست المرة الاولي التى تشهد ظهور “لي لي” فسبق وأن انتشرت صورة لها خلال حضورها برفقة والدتها الفنانة مني زكي لأحد المعارض الخاصة بالأزياء والأكسسوارات، وبدت شابة تفوق والدتها طولا، كما خضعت لجلسة تصوير شهيرة خاصة مع والدها ووالدتها في مرحلة الطفولة .

كما يُشار إلي أن لي لي أحمد حلمي ظهرت في العام 2019 في أول لقاء تليفزيوني لها من خلال برنامج Mbc Trending، وتحدثت “لي لي” عن موهبتها ومشروعها الجديد، وقالت إنها من طفولتها كانت تحب الرسم، وأكملت في هذا الأمر بسبب والدها أحمد حلمي لأنه يحب الرسم فساعدها ودعمها، بالإضافة إلى أخذها دروس في الرسم.

أضافت، أنها كانت ترسم في وقت الفراغ لأن والديها كانا يهتما بأن تحافظ على دراستها، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب منها بيع اللوحات التي ترسمها لكنها في البداية كانت ترفض، فيما بعد أقتنعت ببيعها.

أما عن مشروعها الجديد بتحويل قطع الملابس والأحذية والحقائب بالرسم عيلها، أوضحت أن البداية كانت عندما تركت صديقتها المقربة حقيبة عندها، فطلبت منها أن ترسم عليها، ثم بعد ذلك حولت هذا الأمر إلى عمل من خلال صفحة عبر موقع إنستجرام، إذ تأتي لها طلبات خاصة وهي تقوم بالرسم .