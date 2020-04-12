تقدم المحامي المصري ” محمد سمير إبراهيم ” بإنذار ضد نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” يطالبه فيه بإيقاف تصوير جميع الأعمال الفنية وغلق مدينة الإنتاج الإعلامي .

وذلك من أجل الإلتزام بتطبيق قرار الدولة بفرض حظر التجول ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة الفنانين .

بالإضافة إلى الإحتفاظ بحق الدولة في تطبيق قوانين حظر التجول بأثر رجعي على كافة الأعمال التي يثبت أنه تم تصويرها أثناء فترة الحظر وفنانيها والإحتفاظ بالحق في الإدعاء المدني عن الأضرار التي تعرض لها العاملون في الأعمال الفنية .

كما أشار محمد سمير إبراهيم في إنذاره إلى تصريحات أدلى بها الفنان أشرف زكي حول عدم إتخاذ النقابة أي قرار بإيقاف الأعمال الفنية معتبرا ذلك بأن نقيب الفنانين ضرب بالقانون وقرارات الحكومة المصرية عرض الحائط وإنه بذلك قد أعطى الضوء الأخضر لصناع الدراما بإستكمال التصوير أثناء حظر التجول .

وعلى الجانب الآخر لم يعلق أشرف زكي على هذا الإنذار إنتظارا لرأي المستشار القانوني للنقابة لإتخاذ الإجراء المناسب في هذا الأمر .