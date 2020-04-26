أعاد المخرج ” مجدي الهواري ” نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” للفنانة ” ياسمين صبري ” خلال مقابلة تليفزيونية سابقة لها تحدثت من خلالها عن رأي الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” بها وتكشف عن طلب كان قد طلبه منها .

حيث دعا الفنان الراحل ياسمين صبري إلى التوقف عن التمثيل والرجوع إلى حياتها العائلية وذلك بعد الدور الذي قدمها به في مسلسله ” جبل الحلال ” وكان الظهور الأول لها .

وعلق مجدي الهواري على مقطع الفيديو مؤكدا على طلب محمود عبد العزيز ومطالبا إياها بالإستماع إليه .. فكتب قائلا : ” وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل ” .

وتضامن معه الفنان عمرو عبد العزيز في تعليق له قائلا : ” وأنا أضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه .. ياسمين صبري تنفع لأي حاجه ممكن موديل ممكن عارضه ازياء ” .

وتابع : ” لكن والله والله والله التمثيل ده موهبة إسمه موهبة يعني إن الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل ” .