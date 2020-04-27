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نشرت ناشطة من كوريا الشمالية سلسلة من التغريدات تدعى ” ييونمي بارك ” صاحبة كتاب ” في سبيل العيش .. مسيرة فتاة من كوريا الشمالية نحو الحرية ” كشفت من خلالها عن مفاجأة بخصوص زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” .

خاصة في ظل التقارير التي انتشرت عنه في الفترة الأخيرة حول وضعه الصحي وتدهوره وأخرى عن وفاته .

لتؤكد ييونمي بارك في تغريداتها بأن زعيم كوريا الشمالية ليس مريضا أو توفى بل أنه مختبئ منذ بداية شهر إبريل الجاري خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأكدت الناشطة بأن الفيروس متفشي في كوريا الشمالية على عكس إدعاءات زعيمها بعدم وجود إصابات في البلاد .

وأشارت إلى أن كيم جونغ أون ترك شعبه يواجه الموت بينما هو يختبئ .. مشيرة إلى أنه سيظهر قريبا ليؤكد أن الجميع كاذب ..

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