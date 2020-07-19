شاركت الفنانة المصرية “ناهد السباعي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة مركبه لها مع شقيقها الراحل، حاولت من خلالها أن تجتمع فيها معه وتستذكره في عيد ميلاده، حيث أنه توفي منذ فترة طويلة علي إثر حادث أليم، وعلقت ناهد عليها بكتابة : “انا ما سمعتش صوتك صحيح من سنوات لكن صوتك في قلبي كل يوم وبفضل أتكلم معاك يومياً” .

ثم قامت السباعي بتوجيه الدعاء له، حيث كتبت : “اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

في سياقٍ آخر، علّقت الفنانة ناهد السباعي على الجدل المثار حول تصريحات الفنان “يوسف الشريف” حول اشتراطه عدم ملامسة زميلاته الفنانات في عقوده المبرمة مع شركات الإنتاج، قائلة: “أنا بدافع عنه لأني بدافع عن حرية الناس عموماً في آرائهم طالما أنها مابتعارضش مع حريتي”.

يُشار إلي أن الفنانة ناهد السباعي شاركت الفنان يوسف الشريف في بطولة “مسلسل النهاية”، الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2020، وشاركهما في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة، داليا شوقي، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي. واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .