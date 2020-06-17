شاركت الممثلة “جنا عمرو” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو لها ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 15، وتفاعل معها الكثيرين من متابعيها الذين أكدوا ان ملامحها تغيرت تماماً عما أعتادها الجمهور كطفلة صغيرة في الأعمال الفنية التي شاركت فيها. وأكد البعض انها أصبحت شابة تنافس منة عرفة في الجمال

وعلقت جنا علي المنشور، قائلة: “في عيد ميلادي الـ15 عاوزه أشكركم كلكم علي دعمكم وحبكم ليا كل الوقت دا. بحبكوا اوي”، وحاز هذا المنشور علي عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

جانا عمرو تحتفل بعيد ميلادها الـ 15

يُذكر أن جنا عمرو قد شاركت في عديد من الأفلام “سامي أكسيد الكربون في 2011 ومستر أند مسز عويس 2012 وحصل خير 2012 وكلبي دليلي في 2013 وتوم وجيمي في 2013 وخطة جيمي في “2014، كما قدمت مسلسلات “الشوارع الخلفية في 2011 وجنى في بلاد العجايب في 2012 وحاميها حراميها في 2013 ومسلسل لهفة في 2015”

أما عن آخر أعمالها الفنية، فيُذكر مشاركتها في فيلم “فوبيا” عام 2017، من إنتاج شركة “ميرور للإنتاج الفنى” للمنتج سامر جميل، ويشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل احمد راتب، ورانيا محمود ياسين، وبعدها لم تشارك في أي عمل فني آخر .