تداول رواد مواقع التواصل الإجتمتاعي خاصة على موقع ” تويتر ” خبرا يفيد بوفاة مسعف كويتي الجنسية يدعى ” سيد عمران دشتي ” ويبلغ من العمر 32 عاما .

والذي توفى نتيجة الإرهاق بعد أيام متواصلة من العمل دون إنقطاع في إسعاف المرضى والمصابين في مستشفى جابر .

والذين أكدوا على أن الوفاة طبيعية وليست بسبب فيروس كورونا .

وأثارت وفاة المسعف الكويتي تفاعلا كبيرا من أطباء وأكاديميين أدرجوا إسمه في تغريدات متواصلة تحت هاشتاج حمل إسمه ووصفوه بأنه أحد أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا في الكويت .

ونعى وفاة سيد دشتي العديد من رواد السوشيال ميديا والذين طالبوا بإطلاق إسمه على إحدى قاعات المستشفى الذي كان يعمل به أو أحد مراكز الإسعاف وفاءا للشاب الذي توفي تاركا خلفه إبنة صغيرة .

كما نعته النائبة في مجلس الأمة الكويتي ” صفاء الهاشم ” في تغريدة لها نشرت صورته بها وكتبت في تعليقها عليها : ” رحم الله المسعف سيد عمران دشتي .. الذى إنتقل إلى جوار ربه كان يعمل فى مستشفى جابر .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتابعت : ” يخلف عليك بالجنة ونعيمها ويصبر المولى قلوب أهلك وحبايبك ” .

وفاة المُسعف «#سيد_عمران_دشتي» أحد أبطال الصفوف الأمامية في «مستشفى جابر» في مواجهة فيروس #كورونا بعد أيام متواصلة من الجهد في خدمة إسعاف المرضى..



● إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/1ATJoB6S5v — مفتش الكويت (@MOOFTSH) April 20, 2020