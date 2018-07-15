استمرار احتجاجات العراق.. ومتحدث “الداخلية” لـ”CNN”: قواتنا “في حالة تأهب قصوى”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن لـ”CNN”، الأحد، إن قوات الأمن ببلاده “في حالة تأهب قصوى”، في أعقاب الاشتباكات التي وقعت جراء المظاهرات في مدن عراقية بسبب تردي مستوى الخدمات

وأضاف معن أن السلطات “تعمل على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة من المتسللين الذين يحاولون خلق الفوضى والفوضى وتدمير الممتلكات العامة”، مستكملا حديثه بأن “قوات الأمن أبدت ضبط النفس، ولم تفتح النار على الحشود أو في أي من الاحتجاجات التي تقام في أنحاء العراق يوم الأحد”

المصدر: arabic.cnn.com

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