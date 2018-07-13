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سعاد عبد الرحيم: أول امرأة ترأس بلدية تونس العاصمة

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انتخب أعضاء مجلس بلدية مدينة تونس امرأة لأول مرة في تاريخها لتولي منصب عمدة العاصمة التونسية
وفازت سعاد عبد الرحيم بالمنصب الذي يعرف باسم “شيخ تونس” في الجولة الثانية من تصويت الأعضاء

المصدر: bbcarabic.com

 

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