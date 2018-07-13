سعاد عبد الرحيم: أول امرأة ترأس بلدية تونس العاصمة

انتخب أعضاء مجلس بلدية مدينة تونس امرأة لأول مرة في تاريخها لتولي منصب عمدة العاصمة التونسية

وفازت سعاد عبد الرحيم بالمنصب الذي يعرف باسم “شيخ تونس” في الجولة الثانية من تصويت الأعضاء

لا يصحً الا ان نهناها بهذا النجاح التاريخي..تقديرا للمرأة .. واعترافا بتفاهة "معارضيها" في المجلس! pic.twitter.com/rUZmejO8sZ

بغض النظر عن كل الإنتماءات التي لا تعنيني خبر تولي سعاد عبد الرحيم أول رئيسة للمجلس البلدي المنتخب بتونس هو مكسب وانجاز تاريخي للمرأة التونسية نشيد به كمجتمع مدني يسعى إلى العمل على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين ونبذ كل أشكال التمييز بين الجنسين.

— ATEF MANSOUR (@PSH_tunis) July 3, 2018