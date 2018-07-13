أسعار الذهب ترتفع وسط مخاوف لحرب تجارية بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد انخفاضها لجلستين وسط مخاوف من الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين

وفي الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2% عند 1244 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وفي الجلسة السابقة انخفض السعر 1% ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع عند 1240.89 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغير يذكر عند 1244 دولارًا للأوقية.

وقال نعيم أسلم كبير محللي السوق لدى ثينك ماركتس.كوم: “هو يوم آخر من تلك الأيام التي تجلب فيها مخاوف الحرب التجارية (بعض) الاهتمام بالذهب”.

وأضاف “نعلم يقينًا أن ترامب جاد فيما يتعلق بالرسوم التجارية على الصين، ومجددًا فإن الرد المضاد من الصين متوقع، وهذا يميل في حد ذاته إلى تصعيد التوترات أكثر؛ لذا ربما ينبغي استمرار المراهنة على ارتفاع سعر الذهب لفترة أطول”.

المصدر: erem.com