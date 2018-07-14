القضاء يأمر “جونسون آند جونسون” بدفع 4.69 مليار لـ 22 سيدة

أمرت هيئة محلفين في ولاية ميزوري الأميركية، شركة جونسون آند جونسون، بدفع تعويضات قدرها 4.69 مليار دولار إلى 22 سيدة، أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام منتجات للشركة أساسها مادة “التلك” ومن بينها بودرة الأطفال.

والحكم الصادر ضد جونسون، هو الأكبر منذ ظهور المزاعم، بتسبب منتجات للشركة أساسها مادة التلك في الإصابة بالسرطان.

وتواجه الشركة نحو 9 آلاف دعوى قضائية تتعلق جميعها بمادة التلك. وتنفي الشركة أن منتجاتها المكونة من مادة التلك تسبب السرطان أو أن تكون قد احتوت على مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري.

المصدر: Skynewsarabia.com

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