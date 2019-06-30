ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوغندا اليوم في كأس أمم إفريقيا

يشهد اليوم ملعب استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءا مباراة المنتخب المصري أما منتخب أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية .

وقرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي ” خافيير أجيري ” إجراء 3 تغييرات في التشكيل الذي سيبدأ به المنتخب مباراة اليوم .

حيث قرر الجهاز الفني الدفع ب ” باهر المحمدي ” على حساب محمود علاء وإراحة طارق حامد لاعب الوسط المدافع واستبداله ب ” نبيل دونجا ” وفي الهجوم الدفع ب ” أحمد حسن كوكا ” بدلا من مروان محسن .

ليستقر التشكيل النهائي على محمد الشناوي في حراسة المرمى .. وخط الدفاع : أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأيمن أشرف

خط الوسط : محمد النني ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح .. وخط الهجوم : أحمد حسن كوكا .

وحصد المنتخب المصري 6 نقاط من مباراتين ويسعى إلى الفوز على أوغندا لتأكيد صدارته للجموعة الأولى وتسهيل مهمة الفراعنة في دور ال 16 بالبطولة .