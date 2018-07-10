أسماء أبو اليزيد تشارك فى فيلم “الممر” مع أحمد عز

تشارك الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فى فيلم “الممر”، للنجم أحمد عز لتقود بدور مهم فى أحداث العمل، حيث إنها رشحت من المخرج شريف عرفة، بعد تألقها فى الدراما التليفزيونية هذا العام من خلال مسلسل ظافر العابدين وأمينة خليل ولفتت أبو اليزيد الأنظار إليها من خلال الشخصية التى ظهرت بها ضمن الأحداث

فيلم “الممر” تدور قصة فيلم “الممر” حول شخصية البطل المصرى إبراهيم الرفاعى مؤسس فرقة الصاعقة المصرية، وقائد المجموعة 39 صاعقة، والذى التحق بالكلية الحربية فى عام 1951 وتخرج فيها عام 1954 والتحق بسلاح المشاة، وكان ضمن أوائل فرقة الصاعقة المصرية، التى كانت متواجدة فى منطقة أبو عجيلة، وقد لفت إبراهيم الرفاعى الأنظار إليه أثناء التدريبات لأنه كان يتميز بالشجاعة والجرأة

المصدر: youm7.com