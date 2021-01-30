تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ ميشيل إبنة الفنان اللبنان ​وائل كفوري​ من طليقته ​أنجيلا بشارة​، والتي كانت نشرتها الأخيرة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، إذ أثنوا على جمال ميشيل التي أصبحت شابة، فيما أشار البعض الآخر إلى الشبه بينها وبين والدها.



ومن ناحية أخرى، كانت أثارت أنجيلا مؤخراً جدلاً واسعاً بين المتابعين حول تجدد الخلاف بينها وبين كفوري بسبب إبنتيهما، وتحديداً بسبب النفقة التي كان يدفعها وائل لها لتربية الطفلتين اللتين تعيشان مع أنجيلا.

وجاء ذلك بعد نشرها عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة سؤالاً قالت فيه :”وقتا انسان ما بيعطي نفقة لعيلتو مين بيكون عم بقاصص يا ترى، الولاد أو الزوجة السابقة”؟