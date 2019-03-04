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احلام تتوعد برد يزلزل الكرة الارضية… ثم تتراجع!

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احلام

احلام

طلبت النجمة الاماراتية احلام النصيحة من متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اذ اجرت استفتاء لتسألهم اذا ما كان يجب ان ترد.

وجاء سؤال احلام على الشكل التالي: “اخاف ارد ويصير زلزال في الكره الارضيه حد يسحب مني الموبايل 😡” مع خيارين هما: “ارد” و “ما ارد”.

 

هذا ولم توضح احلام من قصدت بسؤالها ولكنها قالت ردا على احد متابعيها أن “ان هذا الشخص له مكانه كبيره في قلوبنا وهو خسرها”.

 

ويبدو ان احد متابعيها اقنعها بعدم الرد حيث قال لها: “مو قررنا قبل سنتين نفتح صفحة جديدة مانرد ولا نعطي احد اكبر من حجمه ؟ واحياناً ” عدم الرد، هو افضل رد ” ❤️❤️.” لترد “انتهى ما راح ارد 🌹🙏🏻تم”.

 

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