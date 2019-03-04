احلام تتوعد برد يزلزل الكرة الارضية… ثم تتراجع!

طلبت النجمة الاماراتية احلام النصيحة من متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اذ اجرت استفتاء لتسألهم اذا ما كان يجب ان ترد.

وجاء سؤال احلام على الشكل التالي: “اخاف ارد ويصير زلزال في الكره الارضيه حد يسحب مني الموبايل 😡” مع خيارين هما: “ارد” و “ما ارد”.

اخاف ارد ويصير زلزال في الكره الارضيه حد يسحب مني الموبايل 😡 — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 4, 2019

هذا ولم توضح احلام من قصدت بسؤالها ولكنها قالت ردا على احد متابعيها أن “ان هذا الشخص له مكانه كبيره في قلوبنا وهو خسرها”.

انت مع الرد خصوصاً اذا نعرف ان هذا الشخص له مكانه كبيره في قلوبنا وهو خسرها لازم نقول له ليش صح ؟؟ — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 4, 2019

ويبدو ان احد متابعيها اقنعها بعدم الرد حيث قال لها: “مو قررنا قبل سنتين نفتح صفحة جديدة مانرد ولا نعطي احد اكبر من حجمه ؟ واحياناً ” عدم الرد، هو افضل رد ” ❤️❤️.” لترد “انتهى ما راح ارد 🌹🙏🏻تم”.