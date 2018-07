الرقص الشرقي موضوع يتصدّر The New York Times وهكذا وصفت فيفي عبده ودينا!

يُعَدّ الرقص الشرقي من أهم أنواع الرقص الشعبي في العالم العربي عامة ويأتي منبعه من مصر، واللافت أنّ صحيفة The New York Times العالمية تطرّقت في إحدى مقالاتها مؤخراً إلى موضوع الرقص الشرقي في مصر

كُتب هذا المقال بيد الصحافي Declan Walch تحت عنوان:Foreign Belly Dancers? Egyptians Shake Their Heads (and Hips)

الج المقال موضوع الراقصات الأجنبيات وتحديداً الروسيات في مصر ما يؤثِّر سلباً على الراقصات المصريات والعربيات، وذكر مسرح الراحلة بديعة مصابني ودورها الكبير في تطوير الرقص الشرقي.

كما تمّ وصف الفنانة دينا بأنها “آخر ملكات الرقص الشرقي في مصر”، أيضاً تناول هذا المقال الحديث عن الفنانة فيفي عبده وشهرتها الواسعة مع مدى تأثيرها على الناس ونشاطها الدائم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأشار الصحافي في مقاله إلى العبارات الشهيرة التي تردّدها عبده ووصفها بعبارة Trademark. ولربّما تعمّد الصحافي وَصْف دينا بأنّها آخر ملكات الرقص في مصر ولم يضع هذا الوصف للفنانة فيفي عبده لأنّها أعلنت منذ فترة زمنية عن إعتزالها إحياء الحفلات وتقديم وصلات رقص خلال السهرات.

