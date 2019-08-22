العب مع رانيا يوسف واختلافات الصور!

تحرص الفنانة المصرية رانيا يوسف على التفاعل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعده طرق، وهذه المرة اختارت طرحًا مختلفًا مستعينة بخاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على انستغرام.
فقد نشرت رانيا يوسف صورة مشتركة لها، وكتبت على الصورة في سؤال للجمهور: “أوجد 5 اختلافات بين الصورتين”، وقد حملت الصورة وسمين أحدهما “مسابقة رانيا يوسف” والآخر “اختلافات الصور”.
مؤخرًا، شاركت رانيا يوسف في الفيلم الروائي القصير “ليلة حب” من تأليف رانيه البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، وتظهر فيه رانيا يوسف بالنقاب، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد فترة غياب طويلة تتجاوز العشر سنوات، ليكتشفوا أن حياتهم وشخصياتهم اختلفت تماما، وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والأكشن.