العقوبة المنتظرة لـ «المتحرشة» بماجد المهندس طبقا للقانون السعودي

كشف متحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بالسعودية عن توقيف الفتاة التي أقدمت على اقتحام المسرح خلال حفل المطرب ماجد المهندس، ضمن فعاليات سوق عكاظ بالطائف، مساء الجمعة، وحاولت احتضانه، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالتها إلى النيابة العامة؛ وفقًا لنظام مكافحة التحرش

من جانبه، وصف المحامي والمستشار القانوني مراد الصبيح التصرف الذي أقدمت عليه فتاة في حفلة الفنان ماجد المهندس بسوق عكاظ بأنها “قضية تحرش برجل” مكتملة الأركان

وقال الصبيح بحسب صحيفة “عكاظ”: “بالنظر إلى الفعل الذي قامت به الفتاة فإنه يعتبر تحرشًا، وذلك استنادًا للمادة الأولى من نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي أخيرًا”، لافتًا إلى أن النظام يقتضي إحالة المتهمة بعد استكمال إجراءات القبض عليها إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأوضح المحامي السعودي أن النيابة ستحقق مع الفتاة، وتعِد لائحة دعوى عامة من قبل المدعي العام، مشيرًا إلى أنه ووفقًا لنظام مكافحة التحرش؛ فإن المتهمة ستواجه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.

وتابع:” تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة لقانون مكافحة التحرش الذي دخل حيز التنفيذ في 24 رمضان 1439 هـ، الموافق 8 يونيو 2018 على الآتي: مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش”.

وأضاف: “تصرف الفتاة يعتبر تعديًا على خصوصية فرد وحياته الشخصية، فضلًا عن أنه يحمل مدلولات جنسية، وهو فعل محظور شرعًا ونظامًا وفقًا للقوانين في المملكة العربية السعودية”.

وتداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، فيديو يوثق لحظة اقتحام فتاة منقبة منصة المسرح واحتضانها الفنان ماجد المهندس، الذي أحيا حفلًا فنيًا مساء الجمعة، ضمن فعاليات سوق عكاظ.

وفور صعود الفتاة واقترابها من الفنان واحتضانه هرع عدد من حراسته لإبعادها وإنزالها عن خشبة المسرح.

وأثار المقطع، استهجان عدد كبير من النشطاء السعوديين، وسط حملة دفاع عن السعوديات تطالب بعدم الوقوع بخطأ التعميم.

المصدر: vetogate.com

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