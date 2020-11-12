أنطلقت قناة “الشرق” الإخبارية العربية الجديدة، أمس الأربعاء، والتي ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتعليقا على خبر انطلاق القناة، علق الاعلامي اللبناني جاد غصن قائلا: “الله يوفقهن ويبعدهن.. وعلى قاعدة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، انقذتنا الحملة من هالتجربة تلفزيون دولة لا يحتمل نقد نظام أخطأت بالظن أنه تلفزيون خاص فشكرا مجددا”.

الله يوفقهن ويبعدهن..

وعلى قاعدة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، انقذتنا الحملة من هالتجربة

تلفزيون دولة لا يحتمل نقد نظام أخطأت بالظن أنه تلفزيون خاص

فشكرا مجددا — Jad Ghosn (@Jad_Ghosn) November 12, 2020

يذكر أنه كان يفترض أن ينتقل جاد غصن من قناة «الجديد» إلى محطة «الشرق للأخبار» (بلومبيرغ). لكن الحملات التي أطلقها الناشطون على تويتر بسبب مواقف له من المملكة نجحت في إلغاء المشروع جملة وتفصيلاً.