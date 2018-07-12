بعد طلاقها من احمد فهمي… منة حسين فهمي تتزوج من محام شهير

أعلن المحامي طارق جميل سعيد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور “انستجرام”، زواجه من منة حسين فهمي، ابنة النجم حسين فهمي، إذ نشر الأول صورة تجمعه بمنة معلنًا زواجهما، بعد حبه لها منذ أكثر من 20 عامًا

وعلّق طارق جميل على صورته مع منة بالإنجليزية، قائلًا: “لا أحد يهرب من مصيره، حب حياتي منذ 20 عامًا.. أصبحنا سويًا بعد كل هذه السنوات.. ربنا أرسلها لي مكافأة .. وأنا محظوظ بذلك”.

المصدر: youm7.com

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