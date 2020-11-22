نشرت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في أحدث ظهور لها بعد غياب لمدة عامين عن السوشيال ميديا وذلك بعد قيامها أيضا بحذف جميع صورها على حسابها في عام 2018 .

وظهرت حنان ترك في الصورة خلال استمتاعها بمشهد الغروب على البحر .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أعربوا عن حبهم لها وانهالت عليها التعليقات الايجابية .

يذكر أن الفنانة حنانة ترك كانت قد ارتدت الحجاب في عام 2006 وقررت اعتزال الفن في عام 2012 بعد تقديمها لآخر أعمالها التليفزيونية وهو مسلسل ” أخت تريز ” .