بعد هجوم محمد وزيري على المثليين.. هيفاء وهبي: “مش ضروري كل واحد يحط حاله ناطور عالأخلاق وبتشاطر بالأحكام”

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على حالة الجدل التي اثارها محمد وزيري، مدير اعمالها، بعد هجومه على المثليين.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على انستغرام: “الي بيغلط بحق وطن او دين فيه دولة بتحاسبه .. مش ضروري كل واحد يحط حاله ناطور عالأخلاق وبتشاطر بالأحكام! انا لست مع العنصريه ،وانت حر ما لم تضر ،طالما انك انسان محترم و منتج وبتفيد مجتمعك. انا اعتز بإنسانيتي واحترم اختلاف الناس ان كان في ثقافاتهم او دياناتهم او معتقداتهم .”

الي بيغلط بحق وطن او دين فيه دولة بتحاسبه

مش ضروري كل واحد يحط حاله ناطور عالأخلاق وبتشاطر بالأحكام! انا لست مع العنصريه ،وانت حر ما لم تضر ،طالما انك انسان محترم و منتج وبتفيد مجتمعك. انا اعتز بإنسانيتي واحترم اختلاف الناس ان كان في ثقافاتهم او دياناتهم او معتقداتهم . — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 1, 2019

وكان الملحن محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، هجوما شرسا على أحد مطربي فريق “مشروع ليلى” بعد إعلانه شذوذه الجنسي.

وكتب وزيري في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” : “للناس اللي بتبرر أو بيقولوا حرية شخصية وكلام شبه كده، دول اتلعنوا في كل الأديان وياريت رد كل الناس اللي ضدهم قبل ما يدخلوا في مهاترات ومناقشات شبه مناقشات الملحدين يكون الرد بكلام ربنا، وأنا مسلم بستشهد بديني، مشروع ليلى”.

واستشهد وزيري بآية 80 من سورة الأعراف “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (…)”.

هذا الرأي يمثلني وادافع عنه بعيداًً عن اي إعتبارات شخصيه ..شكراً pic.twitter.com/JxJiJJV7nX — Muhammad Waziry (@WaziryMuhammad) August 1, 2019