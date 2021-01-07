كثيرا ما نسمع أن هذا النجم أو ذلك الإعلامي من عائلة فنية كبيرة دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. ويزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها، في حياته أو بعد وفاتة.

ومن بين هؤلاء المطرب والفنان محمد فوزي وشقيقته الفنانة هدي سلطان زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، اللذان ربما لا يعرف الكثير أن لهما شقيقة أخرى عملت بالفن هي الفنانة الراحلة “هند علام”، التى كانت إحدي نجمات الزمن الجميل.

اسمها الحقيقي زوزو عبدالعال الحو، ولدت عام 1916 في طنطا، ثم عملت في القاهرة في عدد من المسارح، فقد بدأت طريقها إلى الغناء مصادفة خلال حفل زفاف دعيت إليه، واستمعت هناك لفرقة موسيقية كانت تؤدي أغنية لشقيقتها هدى، فلم يعجبها الأداء وقامت هي بالغناء وحظيت بإعجاب الجميع. ولحن لها كبار الملحنين من بينهم شقيقها محمد فوزي، ومحمود الشريف، وسيد مكاوي،

ثم سافرت زوزو عبدالعال للعمل في القاهرة مع الفنانة “فتحية محمود” في مسرحها ثم على مسرح “نيو أريزونا”، ورغم موهبتها وكونها شقيقة نجمين كبيرين إلا أنها لم تمتلك الحظ في الشهرة مثلهما، ولذلك لم تمكث هند علام طويلًا بالساحة الفنية، وفضّلت الزواج والاستقرار على الغناء والتمثيل، ولكنها عادت بعد سنوات حينما انفصلت عن زوجها، وأسمعت صوتها لبعض الملحنين، فشجعها الملحن أحمد صدقي وتوقع لها مستقبلاً باهرًا إن تخلت عن خوفها.

دخلت هند علام مجال التمثيل حيث قدمت 4 أفلام فقط وهي “إديني عقلك، ليالي الحب، أنا وقلبي”، وفيلم “إضراب الشحاتين”، الذي جسدت فيه شخصية المطربة “منيرة المهدية”، وأدت أغنيات فيلم “أنا وقلبي”، من بطولة عماد حمدي ومريم فخرالدين، و شاركت في دويتو “الفجر بان” مع إسماعيل شبانة، شقيق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، من ألحان فؤاد حلمي، وتوفيت هند علام في 21 أبريل عام 1997.