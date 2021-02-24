خرج شقيق الفنان المصري محمد رمضان ومدير أعماله عن صمته ورد على الأنباء التي راجت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية حول انفصال النجم عن زوجته نسرين أبو النجا.

ونفى مدير أعمال رمضان هذه المعلومات جملة وتفصلا، وهدد في تصريحات لصحف محلية بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المواقع التي قامت بنشر شائعة انفصال الفنان عن زوجته.

وكانت مواقع فنية وصفحات على السوشال ميديا قد تداولت خبر طلاق النجم محمد رمضان عن زوجته بعد زواج دام لـ 9 أعوام وأثمر عنه طفلان هما “علي وكنز”.

وكان مفاد الخبر الذي انتشر أن رمضان انفصل خلال الأيام الماضية عن زوجته بهدوء ومن دون ضجة إعلامية، وذلك بعد تفاقم الأزمات بينهما من دون إيجاد حلول وهو في نفس الوقت ما يبرر عدم ظهورها معه في أية مناسبة خلال الفترة البسيطة الماضية، الأمر الذي نفاه شقيق الفنان المصري ومدير أعماله.

يشار إلى أن محمد رمضان تزوج مرتين، الأولى كانت عام 2008 واستمرت لمدة 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى “حنين”، وتزوج في نفس العام من نسرين أبو النجا، ورزق منها بطفلين، “علي” و”كنز”.

على صعيد منفصل، يتواجد حاليا النجم محمد رمضان في دبي لتصوير فيديو كليب جديد، قد روج له منذ أيام عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية تحمل عنوان “ڤيرساتشي”.

ونشر محمد رمضان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل؛ الإعلان الترويجي الأوّل لمسلسله “موسى”، والذي سيخوض به السباق الرمضاني.

ويكشف الإعلان الترويجي عن جرعة جديدة من “الآكشن”، اعتاد رمضان تقديمها في أعماله، وعلق عليه بعبارته الشهيرة: “ثقة في الله نجاح”.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل، الذي وصفه صنّاعه بـ “الملحمة”، خلال موسم دراما رمضان 2021، ويضم على قائمة أبطاله، نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينهم: سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر والفنّان الأردني منذر رياحنة.

وقصة المسلسل تروى في أواسط القرن الماضي، حول شاب صعيدي يتحمل مسؤولية إخوته بعد وفاة والده، وينتقل لاحقاً للعيش في القاهرة، ويقع في حب فتاة أجنبية.