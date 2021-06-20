احتفل الممثل المصري الشاب حسن أبو الروس، أمس الجمعة، بزفافه على مصممة الغرافيك غادة والي، بحضور عدد من نجوم الفن.

وقد خطف حفل الزفاف الأنظار على مواقع التواصل بسبب طرافته وغرابته، إذ أقيم في الملاهي بالإضافة إلى ارتداء العريس لملابس غريبة، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور، والذين اعجبوا بالروح المرحة للزوجين واحتفالهم غير التقليدي بزواجهما.

وقد حضر عدد من النجوم حفل الزفاف وكان منهم الفنانة بشرى وزوجها وهنا شيحة والمخرج كريم الشناوي وعمر السعيد وغيرهم، ونشروا عدة فيديوهات من احتفال حسن ابو الروس المميز بزفافه.









وظهر أبو الروس في الفيديوهات وهو يرقص ويحتفل مع عروسه من خلال ارتداء الملابس والأقنعة التنكرية بالإضافة إلى الاحتفال وسط الملاهي والذي اعتبره الجمهور فكرة جديدة في حفلات الزفاف.

يذكر أن الممثل الشاب حسن أبو الروس قد حقق شهرة كبيرة بسبب مشاركته في مسلسل “بـ100 وش” في موسم رمضان قبل الماضي، وكان أحد أفراد عصابة “بـ100 وش” مع نيللي كريم وآسر ياسين وشريف دسوقي ومصطفى درويش وغيرهم،

وشارك أيضاً أبو الروس في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “بنت السلطان” مع الفنانة روجينا. واشتهر حسن أبو الروس أيضاً بعمله في مجال الإعلانات سواء كصاحب أفكار إعلانات أو مشارك في التمثيل والغناء، بالإضافة إلى عمله في مجال الموسيقى وأطلق عدة كليبات وأغاني له وأبرزها “شيكالستك” و”كولونية على الجرح” وقدم بها محتوى كوميدي وطريف في أغانيه،

وشارك قبل “بـ100 وش” في عدة أعمال منها فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” ومسلسل “عوالم خفية” و”كارمن” وغيرها.رر أعداد مجلة هي