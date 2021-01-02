هنأت الفنانة والمخرجة عايدة الكاشف ، الفنان مجدي كامل ، وكشفت عن صلة القرابة بينها وبينه، والتي لا يعلمها البعض،حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي صورة له.

وكتبت ابنة الكاشف على الصورة قائلة : “كل سنة وأنت طيب يا أحلى خالو”.

مجدي كامل هو شقيق الكاتبة عزة كامل زوجة مخرج الواقعية الراحل رضوان الكاشف، ولها منه ابنان هما عايدة ومصطفى.

يذكر أن آخر أعمال عايدة الكاشف هي مسلسل “ليه لأ” الذي عرض عبر منصة شاهد vip، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبداللهوتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

المسلسل من بطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعايدة الكاشف وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

توفي رضوان الكاشف في 5 يونيو 2002 عن عمر ناهز 50 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة بعد رجوعه من مهرجان روتردام فى هولندا والذى شارك فيه بفيلمه الأخير “الساحر” من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ثم فيلم “عرق البلح” بطولة الفنانة شيريهان، ثم توفى وشيعت جنازته بالقاهرة.