رد غريب لبسنت نور الدين على زواج طليقها الداعية معز مسعود من شيري عادل

علقت المرشدة السياحية بسنت نور الدين طليقة الداعية معز مسعود على خبر زواجه من الفنانة شيري عادل، فجاءت كلماتها غير متوقعة عند سؤالها عن الأمر

وعلقت بسنت نور الدين على زواج طليقها معز مسعود لتقول: “دعونا نتحدث عن شيء أكثر أهمية كوصول كرواتيا إلى كأس العالم، فهو حدث لا يتكرر كثيراً”، بحسب تصريحها للوطن.

ومن المعروف أن بسنت نور الدين تزوجت من الداعية معز مسعود لمدة لا تتعدى الـ 6 أشهر فقط، وانفصلت عنه في شهر مارس الماضي، رافضة أن تتحدث عن سبب طلاقها منه، ولكنها اكتفت بعبارة: “الأشياء لا تبدو لنا كما نتمنى”، دون أن تكشف عن أي تفاصيل تخص الأمر.

المصدر: layalina.com

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