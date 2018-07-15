رسالة رومانسية من خالد سليم لزوجته

وجه الفنان خالد سليم رسالة رومانسية لزوجته خيرية عبر فيها عن حبه الكبير لها وتقديره لوقوفها بجانبه طوال الوقت

نشر سليم عبر حسابه على Instagram صورة تعود لجلسة التصوير الخاصة بحفل زفافهما، وكتب تعقيبا عليها ليدعو الله أن يحفظها له فهي زوجته وأخته وصديقته وشريكة حياته، وأن يحفظ لهما ابنتيهما خديجة وكنزي

المصدر: filflan.com

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