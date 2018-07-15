رسالة رومانسية من خالد سليم لزوجته

وجه الفنان خالد سليم رسالة رومانسية لزوجته خيرية عبر فيها عن حبه الكبير لها وتقديره لوقوفها بجانبه طوال الوقت
نشر سليم عبر حسابه على Instagram صورة تعود لجلسة التصوير الخاصة بحفل زفافهما، وكتب تعقيبا عليها ليدعو الله أن يحفظها له فهي زوجته وأخته وصديقته وشريكة حياته، وأن يحفظ لهما ابنتيهما خديجة وكنزي
ربنا يخليكي ليا .. يا مراتي و حبيبتي و صديقتي و شريكة حياتي .. إنتي و أحلى حاجة في حياتنا .. البنات 👨👩👧👧.. خديچة و كنزي 👩❤️👩👭.. و ربنا ما يحرمنا من بعض أبداً .. و يخلي لنا أهلنا .. إللي إحنا من غيرهم أكيد حياتنا كانت هاتبقى أصعب .. هما دول الناس اللي لازم تكون متأكد انهم بيحبوك علشانك أنت.. مش علشان أي مصلحة أو أي حاجة تانية .. الحمدلله رب العالمين .. #انا_راضي
المصدر: filflan.com
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