رسالة رومانسية من خالد سليم لزوجته

ربنا يخليكي ليا .. يا مراتي و حبيبتي و صديقتي و شريكة حياتي .. إنتي و أحلى حاجة في حياتنا .. البنات 👨‍👩‍👧‍👧.. خديچة و كنزي 👩‍❤️‍👩👭.. و ربنا ما يحرمنا من بعض أبداً .. و يخلي لنا أهلنا .. إللي إحنا من غيرهم أكيد حياتنا كانت هاتبقى أصعب .. هما دول الناس اللي لازم تكون متأكد انهم بيحبوك علشانك أنت.. مش علشان أي مصلحة أو أي حاجة تانية .. الحمدلله رب العالمين .. #انا_راضي

