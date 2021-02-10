تداول مرتادو السوشال ميديا صورة حديثة تجمع الفنانة السورية مها المصري وابنتها الكبرى ديما بياعة والصغرى ريم عدنان.

وحظيت الصورة بردود فعل واسعة جدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت بعض التعليقات لتسلط الضوء على عمليات التجميل المبالغ بها التي ظهرت في الصورة، فيما انتقد عدد كبير الفنانة مها المصري معلقين أنها شوهت نفسها بكثرة العمليات، خاصة أنها كانت فنانة في غاية الجمال.

كما حظيت ابنتها ديما بنفس الانتقادات على الرغم من أن بعضهم رأى أن ملامحها لم تتغير وأنها الوحيدة التي حافظت على شكلها مقارنة بوالدتها وشقيقتها ريم.

أما النصيب الأكبر في التعليقات فكان من نصيب الابنة الصغرى ريم لا سيما أنها ليست ممثلة وظهورها على السوشال ميديا نادر بعض الشيء.

رأى عدد كبير من رواد السوشال ميديا أن ريم قريبة الشبه من والدتها أكثر من شقيقتها ديما، وأكد كثيرون أن ريم تبدو أكبر من ديمة عمرا نسبة لملامحها.

وكان للبعض رأي آخر؛ إذ أكدوا أن ريم مختلفة عن والدتها وشقيقتها، فيما قال آخرون إن الابنة الصغرى للفنانة السورية تشبهها قبل عمليات التجميل المبالغ بها.

ومن أبرز التعليقات: “ياحرام مها المصري ليش هيك عملت بحالها كانت بتجنن”، وقالت متابعة أخرى” ريم كلها امها شبه مو طبيعي”، وعلقت إحدى المتابعات عن عمليات التجميل بشكل عام قائلة: “عمليات التجميل هوس مرضي … من يتورط بها … لا خلاص له .. لاحول ولا قوة إلا بالله”

فيما دافعت إحدى المتابعات عن الفنانة السورية مها المصري وانتقدت كمية التعليقات السلبية على الصورة قائلة: “يا جماعة بيكفي تعليقات سلبية كل انسان بيتعرض ليصير معو اخطاء طبية حرام عليكم فنانة محترمة ولها كل التقدير والحب”.

وقالت أخرى، أنه سبق لمهى المصري أن أبدت ندمها على عمليات التجميل الفاشلة التي خضعت لها، وبكت على الكاميرا بكاء شديدا، وأن على الجميع تفهمها ودعمها بدلا من التنمر على شكلها، فهي بالنهاية ممثلة قديرة ولها قيمة فنية كبيرة.

ومها المصري هي الشقيقة الصغرى للفنانة سلمى المصري، تزوجت في بداية حياتها من مدير التصوير حازم بياعة وأنجبت ابنتها الكبرى ديمة بياعة، وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج العراقي عدنان إبراهيم وأنجبت منه ابنتها ريم وابنها “طيف” الذي دخل عالم التمثيل أيضًا.

وللنجمة مها المصري وشقيقتها سلمى وابنتها ديما تاريخ فني حافل بالعديد من الأعمال السورية الناجحة لعل أبرزها مسلسل الفصول الأربعة بموسميه الأول والثاني الذي شارك فيه ثلاثتهن، حيث جسدت مها دور ماجدة، فيما جسدت سلمى دور فاتن، أما ديما بياعة فقدمت شخصية سوسو ابنة ماجدة.