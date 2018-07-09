سالم الهندي يجمع نجوم روتانا في بيروت: نوال الزغبي، عاصي الحلاني وفارس كرم، فما سر هذا اللقاء؟!

إجتمع ثلاث نجوم من شركة روتانا للمرئيات والصوتيات في بيروت ألا وهم النجمة الذهبية نوال الزغبي، فارس الغناء العربي عاصي الحلاني والنجم اللبناني فارس كرم، أما عرّاب هذا اللقاء فكان رئيس مجلس إدارة شركة روتانا السيد سالم الهندي

لم يُعلَن عن سر هذا اللقاء إنّما نُشِرت هذه الصورة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما نشر الحلاني منذ قليل فيديو جمعه بالهندي في هذا اللقاء حيث يُعبِّر فيه الحلاني عن مدى محبّته للسيد سالم الهندي ويطلب منه عدم الإبتعاد عن بيروت، وأرفق عاصي هذا الفيديو بالتعليق التالي:” اللقاء مع الأخ والصديق مدير شركة روتانا الأستاذ سالم الهندي له طعم خاص وفي رؤية وانجازات جديدة وابعاد وتطور في الفن والموسيقى العربية من اجل تقديم الأفضل للمستمع العربي

المصدر: aghaniaghani.com

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