سالم الهندي يجمع نجوم روتانا في بيروت: نوال الزغبي، عاصي الحلاني وفارس كرم، فما سر هذا اللقاء؟!

دائماً اللقاء مع الأخ والصديق مدير شركة #روتانا الأستاذ سالم الهندي له طعم خاص وفي رؤية وانجازات جديدة وابعاد وتطور في الفن والموسيقى العربية من اجل تقديم الأفضل للمستمع العربي.. ونشر ثقافتنا الى جميع انحاء العالم شكرآ #روتانا على هذا الدور الكبير الرائد في انتشار الموسيقى والفن والثقافة العربية والشرقية @salemalhendi #assielhallani #عاصي_الحلاني @audiorotana

A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial) on Jul 9, 2018 at 7:22am PDT