فاجأت الفنانة المصرية يسرا، الجمهور بإطلالة مختلفة على السجادة الحمراء خلال ظهورها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اعتبر الكثيرون فستانها مميزًا بشكل كبير.

وارتدت يسرا، فستانًا باللون الأحمر، مائل لدرجة “المارون”، وتميز بكونه “كَتْ” دون أكمام، وظهر أن قماشته من الستان اللامع، ويشبه “الروب”.

واعتمدت يسرا، في الإطلالة على فصوص لامعة من الألماسات عند منطقة الصدر، بينما اعتمدت الفنانة المصرية على مكياج مضيء، مع الشعر الويفي.

ولكن ما أثار السخرية من يسرا، في إطلالتها هو هاتفها حيث ظهر ما يشبه “كَفر” هاتف محمول على صدرها وكان شكله واضحًا على الفستان الأمر الذي جعل الجمهور مندهشا من اعتمادها على إكسسوار غريب ولافت للنظر بتلك الطريقة.

بالمقابل كان للبعض الآخر وجهة نظر بأن ما قامت بتعليقه يسرا في صدرها هو هاتفها الخاص وذلك للمحافظة عليه من السرقة، وتطرق آخرون إلى الحديث عن سبب استعانتها بحقيبة يدْ، فيما تساءل آخرون عن نوع الهاتف بطريقة ساخرة، فيما اعتبرها البعض الآخر أيقونة جمال مهما فعلت.

وجاء في التعليقات: “معلقاه علشان متتقلبش”، و”خدت بالى افتكرتها حطة الموبايل هناك كده قلت موضة”، و”مش ممكن لسة في البيت بنقول كدة و مركزين نعرف نوع الموبيل”، و”لو لبست اي حاجة ايقونة جمال ماشاء الله”، و”قعدت اقول كدا هى حاطة الموبيل فين بالظبط امال الشنطة بتعمل اية”.

والتقت مذيعة قناة ONTV الناقلة للحفل بالفنانة يسرا، وسألتها عن أغنية تقدمها لعام 2020، فعلقت يسرا قائلة: “تلك السنة لا يوجد لها كتالوج من الأساس”.