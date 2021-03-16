بدت الصدمة على مدونة شهيرة تدعى آية مكرم بعد أن رأت الفنان تامر حسني في أحد الفنادق التي كان يحيي بها حفلًا غنائيًا، حيث لم تتمالك نفسها، وبقيت تدور حول نفسها وألقت شنطتها على الأرض غير مستوعبة الموقف.

ونشرت آية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وكتبت: “لما الكراش يعدي فجأة”، وأعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر “الستوري” على حسابه، قائلًا: “نورتي الحفلة يا آية يا قمر وسلميلي على كل إسكندرية”.

ووثق المقطع المصور أن تامر حسني علم بوجود آية مكرم مسبقًا بطريقة ما، فقرر أن يفاجئها، وعند ظهوره بدأت الفتاة ترتجف ولم تحملها قدماها فجلست، وسألته: “أنت حقيقي.. هاتولي مايه بسكر، أقسم بالله تلجت”.

ووثق فيديو آخر وهي تتحدث وتامر حسني بجانبها، وقالت فيه: “أنا مستنية اللحظة دي من زمان.. قمر في الحقيقة أكتر، والله قمر”.

وآية هى طبيبة وخبيرة تغذية وبلوجر على السوشال ميديا وخاصة موقع “إنستغرام”، حيث يتابعها أكثر من 500 ألف متابع.

وتوجت آية مكرم بلقب ملكة المحجبات عام 2018، وأشارت في وقت سابق إلى أنه تم رفضها قبل سنوات في برنامج “أراب جوت تالنت” بسبب الحجاب، لافتة إلى أنها تميل للإنشاد الديني.

وأوضحت أنه طلب منها السفر إلى لبنان بشرط أن تخلع الحجاب لكنها رفضت، وبعد ذلك التحقت بمسرح الجامعة، وقامت بالتمثيل في العديد من المسرحيات، واشتركت في ورشة تمثيل ودرست سيكولوجي.

وبينت أنها قامت بعقد العديد من الندوات تحت عنوان: “بنت بـ100 راجل للفتيات في الجامعة”، كما أنها تهوى مكياج الرعب، قامت أيضًا بالمشاركة في المسلسلات لمدة عامين، وكانت تحلم بالعمل في الإذاعة، فالتحقت للعمل براديو “حريتنا” وقدمت حلقات ناجحة.

وجاء تتويج آية مكرم، بلقب ملكة جمال المحجبات عام 2018، من بين 12 متسابقة على اللقب، جاء ذلك خلال فعاليات أقيمت في أحد الفنادق الشهيرة بالهرم.