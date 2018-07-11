شاهد… إبنة أصالة تفجر قنبلة وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!

خرجت ​شام الذهبي​ إبنة الفنانة السورية ​أصالة​ عن صمتها وكشفت الحقيقة، بعد انتشار الشائعات حول طلاقها

وأكدت شام أنها إنفصلت بالفعل عن زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، وقالت إنها خجولة جداً لذلك بقيت 10 سنوات، مع شخص واحد

وأضافت شام: “أديني أهو رميت القنبلة. كنت 10 سنين مع واحد”.

وتابعت: “تفضلوا تسألوني السؤال ده. مش عارفة هو السؤال مهم أوي كده”؟

يُذكر أن شام كانت قد تزوجت من أحمد جوهر في العام 2014 في شرم الشيخ، بحضور عدد كبير من المشاهير منهم أحلام، أنغام، سميرة سعيد، رامي عياش وغيرهم من النجوم.

المصدر: elfann.com

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